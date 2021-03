Bombendrohung gegen Familie in St. Anton am Arlberg - Polizei evakuiert Nachbarschaft

Am Montagabend droht ein Anrufer einer Familie in St. Anton am Arlberg, eine Bombe in ihrem Haus versteckt zu haben - Polizei und Hundestaffel gehen dem nach.

23.03.2021 | Stand: 11:36 Uhr

Eine Bombendrohung hat am Montag eine Familie in St. Anton am Arlberg erreicht. Laut Polizei meldete sich gegen 21 Uhr ein Mann am Telefon und gab an, eine Bombe im Haus der Familie gelegt zu haben, die in Kürze explodieren soll.

St. Anton am Arlberg: Polizei und Feuerwehr evakuieren Nachbarschaft und suchen nach Bombe

Daraufhin verständigten das Paar sofort die Polizei und weckte die Kinder, sechs und 14 Jahre alt, um mit ihnen das Haus zu verlassen. Die Polizei sperrte das Gebiet um das Wohnhaus weitläufig ab und evakuierte rund 20 Nachbarn. Um den Bombenverdacht abzuklären, holten die Beamten den Sprengstoffdienst und drei Hundestaffeln hinzu.

Bei der Durchsuchung des Hauses fanden die Einsatzkräfte keinen Hinweis auf eine Bombe und gaben Entwarnung. Um circa 0.30 Uhr gingen alle Bewohner wieder in ihre Häuser zurück. Noch dauern die Ermittlungen der Polizei an, die Beamten sind auf der Suche nach dem bislang unbekannten Anrufer. Auch die Freiwilligen Feuerwehr St. Anton am Arlberg war an dem Einsatz beteiligt.

Lesen Sie auch: Am Sportplatz in Leuterschach geht ein Auto in Flammen auf