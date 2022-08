58-Jähriger bei Reparatur an Lastwagen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Bei Reparaturarbeiten an einem Lkw in St. Gallenkirch ist ein 58-Jähriger eingeklemmt worden. Ein Kollege und ein Verwandter befreiten den bewusstlosen Mann.

26.08.2022 | Stand: 22:46 Uhr

Ein 58-jähriger Mann ist bei einem Arbeitsunfall in St. Gallenkirch in Vorarlberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, reparierten der 58-Jähriger und ein weiterer 52-Jähriger Mann am Donnerstagvormittag einen Lastwagen. Um an dem Lkw arbeiten zu können, fuhr der 52-Jährige mit dem Fahrzeug über eine Arbeitsgrube und hob die Fahrerkabine mittels Druckluft an.

Fahrwerk senkt sich in sekundenschnelle wieder ab - Mann im Kopf- und Nackenbereich eingeklemmt

Dabei entstand ein etwa 30 Zentimeter großer Spalt zwischen dem Vorderrad und der oberen Radlaufkante. Der 58-Jährige schob seinen Oberkörper in den Spalt, um eine Schraube zu lösen. Unmittelbar nach dem Lösen der Schraube senkte dich das Fahrwerk innerhalb von Sekunden wieder ab. Dabei wurde der Mann im Kopf- und Nackenbereich eingeklemmt.

Sein Kollege und ein durch Hilferufe verständigter Verwandter versuchten den Mann mit einem Hubstapler zu befreien, was vorerst jedoch misslang. Erst mit einem Radlader konnten die beiden das Führerhaus anheben und den mittlerweile bewusstlosen 58-Jährigen befreien.

Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

