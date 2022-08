Unbekannte greifen Mann in Tirol an

In St. Johann in Tirol haben zwei Unbekannte einen Mann angegriffen und verletzt. Die Polizei ermittelt.

In St. Johann in Tirol haben Unbekannte am Montag einen 54-Jährigen angegriffen. Das berichtet die Polizei. Der 54-Jährige hat die beiden Männer gegen 15 Uhr im Bereich der Dechant-Wieshofer-Straße dabei beobachtet, wie sie auffällig bei einem Gebäude in die Fenster schauten. Der 54-Jährige stellte die Männer daraufhin zur Rede und fragte, was sie da machen würden. Anschießend sei er von einem der beiden Männer angeschrien worden. Deshalb setzte der 54-Jährige seinen Weg fort.

Kurze Zeit später entdeckte er die Männer vor seiner Arbeitsstelle und sprach sie erneut an. Einer von ihnen habe den 54-Jährigen daraufhin wieder angeschrien und angespuckt. Danach verließen die Unbekannten den Ort des Geschehens. Der 54-Jährige lief ihnen hinterher und fotografierte sie.

Dann drehte sich einer der Männer plötzlich um und trat dem 54-Jährigen mit dem Fuß gegen den Oberkörper und schlug ihm mit der Faust auf den Kopf. Anschließend sollen die Männer mit einem Auto geflüchtet sein. Bei dem Vorfall wurde der 54-Jährige laut Polizei verletzt. Er begab sich selbstständig in ein Krankenhaus.

