Feuerwehr rettet in Stams 2000 Fische aus abgerutschtem Lkw

Beim Rückwärtsfahren kam ein 30-jähriger Österreicher in Stams mit seinem Lkw vom Weg ab. Dann folgt eine kuriose Rettungsaktion für 2000 Fische.

17.05.2023 | Stand: 09:04 Uhr

Ein 30-jähriger Österreicher hatte am Dienstagnachmittag in Stams (Bezirk Imst) mehrere Wasserbehälter mit etwa 2000 Fischen auf seinem Lkw geladen. Er fuhr damit auf einer einspurigen Zufahrtsstraße in Richtung eines Anglerzentrums, teilt die Polizei mit. Am Ende der Zufahrtsstraße kam ein Auto entgegen, darum setzte der Lkw-Fahrer zurück. Dabei kam er zunächst mit den Hinterrädern leicht von der Fahrbahn ab, in der Folge rutschte er auf dem durchnässten Waldboden.

Feuerwehr Stams rettet 2000 Fische aus LKW

Als der 30-Jährige bemerkte, dass er wegrutschte, stoppte er den Lkw und stieg aus. Passanten alarmierten die Feuerwehr Stams sowie die Leitstelle Tirol. Die Feuerwehr Stams sicherte den Lkw mit Zurrgurten an Bäumen. Dann bargen sie die Fische mit Keschern aus dem Lkw und transportierten sie zu einem nahe gelegenen Teich. Mit einer Seilwinde konnte der Lkw wieder auf die Fahrbahn gebracht werden. Von der Feuerwehr Stams waren 15 Einsatzkräfte mit 3 Fahrzeugen im Einsatz.

