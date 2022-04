Hund rennt in Stans vor einen Zug - Besitzer wird bei Rettungsversuch verletzt

In Stans in Tirol ist ein Hund vor einen Zug gerannt. Sein Besitzer versuchte noch, ihn zurückzuholen. Dabei wurde er verletzt.

05.04.2022 | Stand: 21:09 Uhr

Am Dienstagnachmittag ist ein Hund in Stans in Tirol vor einen Zug gerannt. Wie die Polizei berichtet, war ein 34-Jähriger mit dem Hund entlang der Bahnstrecke im Gemeindegebiet von Stans spazieren. In dem Moment als ein Zug vorbeifuhr, auf die Gleise und wurde von dem Zug erfasst. Der Hund war laut Polizei nicht angeleint.

Der 34-Jährige versuchte noch, seinen Hund einzufangen, stürzte dabei aus noch unbekannter Ursache im Gleisschotter und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Ein Passant, der den Vorfall beobachtet hatte, setzte einen Notruf ab und kümmerte sich um den Verletzten. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 34-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der Hund starb noch an der Unfallstelle.

