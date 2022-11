Sattelzug kippt um - Fahrer eingeklemmt

Ein Sattelzug ist am Mittwochvormittag auf der Straße zum Hochtannbergpass in Vorarlberg umgekippt. Daraufhin staute sich der Verkehr.

16.11.2022 | Stand: 19:57 Uhr

Ein 54-Jähriger ist bei einem Unfall am Mittwochvormittag in Warth ( Vorarlberg) verletzt worden. Der Fahrer war laut Polizei mit einem Sattelzug auf der Straße von Warth in Richtung Hochtannbergpass unterwegs. Der mit Schotter beladene Auflieger brach in einer Rechtskurve plötzlich aus und riss den gesamten Sattelzug um.

Sattelzug kippt auf Straße zum Hochtannbergpass um

Der Laster kippte daraufhin um und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der 54-Jährige wurde im Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst befreiten den Verletzten aus dem Sattelzug. Der Verletzte kam mit einem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch.

Verkehrsbehinderungen nach Unfall bei Warth

Es dauerte mehrere Stunden bis zum Nachmittag bis die Unfallstelle geräumt war. Vor Ort waren die Feuerwehren Au und Warth, das Rote Kreuz, ein Notarzt, die First Responder, zwei Hubschrauber (C8 und RK2), Einsatzkräfte des Straßenbauamtes und der Bundespolizei.

