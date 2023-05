Steinplatte löst sich bei Bach: Holzfäller im Lechtal verletzt

Ein Rettungshubschrauber war am Samstag im Gemeindegebiet von Bach im Einsatz: Ein Holzfäller hatte bei seiner Arbeit einen Unfall und verletzte sich.

20.05.2023 | Stand: 21:01 Uhr

Der 55-jährige Österreicher fürhrte am Ufer des Modertalbaches im Gemeindegebiet von Bach Holzfällerarbeiten durch. Gegen 12.20 Uhr löste sich oberhalb von ihm ein Wurzelstock und eine etwa 2,5 Kubikmeter große Steinplatte.

Durch diese Steinplatte wurde der Österreicher in den Bach geschoben und eingeklemmt. Der Holzfäller konnte sich selbstständig befreien und setzte einen. Notruf ab. Die Bergrettung übernahm die Erstversorgung, anschließend wurde der 55-Jährige von der Crew eines Notarzthubschraubers mittels Tau aus dem Flussbett geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Zams geflogen.

