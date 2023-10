Streit auf österreichischer Alm: Frauen werfen Biergläser auf Gast

Nach einem Streit auf der Wildmoosalm Seefeld muss ein Gast mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen.

26.10.2023 | Stand: 06:56 Uhr

Bei einem Streit auf der Wildmoosalm in Seelfeld ist ein Gast im Gesicht verletzt worden. Laut Polizei geriet der 55-Jährige am Mittwochabend mit zwei Frauen in Streit, nachdem er sich zuvor mit ihnen unterhalten hatte.

Gast auf Wildmoosalm Seefeld verletzt - Hubschrauber rückt aus

Anschließend warfen die beiden Frauen jeweils ein Bierglas nach dem Mann und verletzten ihn im Gesicht. Nach einer Behandlung durch den Notarzt wurde der 55-Jährige ins Krankenhaus nach Zams gebracht.

Unterdessen verließen die beiden mutmaßlichen Täterinnen das Gasthaus - eine Fahndung verlief zunächst erfolglos, so die Polizei. Deshalb suchen die Beamten unter der Telefonnummer 059133 / 7124 Zeugen.

Zeugenaufruf: So werden die mutmaßlichen Täterinnen beschrieben

Laut Zeugenangaben handelt es sich bei den Unbekannten um zwei Frauen südländischen Typs mit schulterlangen schwarzen Haaren im Alter von 27 bis 35 Jahren. Sie waren als Touristen in Begleitung von etwa zwölf Frauen und drei Kleinkindern unterwegs, so die Polizei.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.