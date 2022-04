Mitarbeiter streiten sich in Firma um Unterlagen und schlagen sich gegenseitig

Zwei Mitarbeiter einer Firma in Nesselwängle (Tirol) geraten wegen Unterlagen aneinander. Am Ende des Streits prügeln sich die beiden Männer.

06.04.2022 | Stand: 21:23 Uhr

Ein Streit zwischen zwei Mitarbeitern einer Firma in Nesselwängle ( Tirol) ist am Mittwoch eskaliert. Die beiden gerieten laut Polizei am Vormittag in einem Büro des Unternehmens zunächst verbal aneinander - sie stritten um diverse Unterlagen. Daraufhin schlugen sich der 37-Jährige und der 45 Jährige gegenseitig.

Männer bei Streit in Firma in Nesselwängle verletzt

Beide Streithähne wurde bei der Prügelei verletzt und mussten ins Bezirkskrankenhaus nach Reutte. Die Polizei ermittelt.

