Lawine verschüttet mehrere deutsche Soldaten in Stubaier Alpen

Eine Lawine hat in den Stubaier Alpen in Österreich mehrere deutsche Soldaten verschüttet. Die Militärs waren gerade dabei, sich Unterkünfte zu bauen.

10.01.2023 | Stand: 18:35 Uhr

Mehrere deutsche Soldaten sind am Dienstagmittag am Stubaier Gletscher in eine Lawine geraten. Wie die Polizei in Tirol mitteilt, ging die Lawine im Bereich zwischen der Stubaier Wildspitze und dem östlichen Daunkogel auf etwa 3150 Metern Höhe ab.

Die Soldaten wurden von der Lawine überrascht, als sie Schneeunterkünfte errichten wollten und wurden teilweise komplett verschüttet. Es konnten laut Polizei alle Verschütteten geborgen werden, drei Personen wurden verletzt und mit Hubschrauber und Rettungswagen nahegelegene Kliniken gebracht.

Mehr Nachrichten aus Vorarlberg, Tirol und ganz Österreich finden Sie laufend aktuell hier.