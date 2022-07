Deutscher stürzt beim Wandern in Tirol ab - Seine Begleiter versuchen noch ihn wiederzubeleben

Auf dem Stubaier Höhenweg in Tirol ist am Mittwoch ein 57-jähriger Wanderer aus Thüringen ums Leben gekommen. Er war 150 bis 200 Meter tief abgestürzt.

06.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Auf dem Stubaier Höhenweg in Tirol ist am Mittwoch ein 57-Jähriger aus Thüringen ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, startete der Mann mit einer vierköpfigen Gruppe am Montag eine Wanderung über den Stubaier Höhenweg. Nach Übernachtungen auf Hütten wanderte die Gruppe am Mittwoch von der Innsbrucker Hütte in Richtung Bremer Hütte.

Deutscher Wanderer verunglückt tödlich am Stubaier Höhenweg in Tirol

Im Bereich der Wasenwand passierte die Gruppe eine stahlversicherte Felspassage. Kurz darauf rutschte der 57-Jährige auf einer Stufe aus und stürzte anschließend über einen steilen Wiesenhang und felsiges Gelände 150 bis 200 Meter ab. Dabei soll er sich laut Polizei mehrfach überschlagen haben.

Zwei Mitwanderer stiegen zu dem 57-Jährigen ab und versuchten, ihn wiederzubeleben. Der Dritte setzte die Rettungskette im Gang. Das Notarztteam konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ein Polizeihubschrauber hat den Leichnam mit einem Tau geborgen.

