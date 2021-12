Böller auf Auto - Geparkter PKW in Vorarlberg brennt völlig aus

Auf dem Parkplatz einer Firma in Sulz in Vorarlberg hat ein Auto gebrannt. Brandursache waren laut Polizei wohl Silvester-Böller.

23.12.2021 | Stand: 13:43 Uhr

Am Mittwoch-Abend hat ein Auto auf dem Parkplatz einer Firma in Sulz ( Vorarlberg) im Bereich der Schützenstraße gebrannt. Wie die Polizei berichtet, hat gegen 20.10 Uhr die Brandmeldeanlage des Unternehmens Alarm geschlagen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Auto in Vollbrand. Zwei Mitglieder der Betriebsfeuerwehr waren beim Eintreffen der Feuerwehr Sulz schon dabei, den Brand zu löschen. Das gelang ihnen schließlich gemeinsam.

Auto-Brand auf Firmen-Gelände in Sulz (Vorarlberg): Böller wohl Brandursache

Mitarbeiter der Firma in Sulz gaben an, einen lauten Knall gehört zu haben. Kurz darauf habe das Auto gebrannt. Aufgrund der Zeugenaussagen geht die Polizei davon aus, dass das Feuer absichtlich mithilfe von Böllern gelegt wurde. Bei dem abgebrannten Auto handelt es sich um ein älteres Fahrzeug, das schon längere Zeit auf dem Parkplatz stand. Es wurde komplett zerstört. Ein daneben geparktes Auto wurde von dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei Sulz bittet um Hinweise.

