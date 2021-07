Einen schweren Motorradunfall hat es am Donnerstag in Längenfeld im Ötztal gegeben.

23.07.2021 | Stand: 12:04 Uhr

Der 69-Jährige Motorradfahrer war gegen 18.30 Uhr auf der Ötztalstraße taleinwärts unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt Längenfeld kam der Mann in einer Linkskurve zu Sturz. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen. Er wurde an der Unfallstelle reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert, wo er kurze Zeit später starb.