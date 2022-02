Frontalzusammenstoß: Transporterfahrer stirbt bei Unfall bei Reutte

Ein Transporter und ein Auto stoßen bei Höfen bei Reutte zusammen, ein Fahrer stirbt. Warum die Fahrzeuge kollidiert sind, ist noch ungewiss.

03.02.2022 | Stand: 06:59 Uhr

Ein Transporter und ein Auto sind am Mittwochabend auf der Lechtalstraße bei Höfen aus bislang ungeklärter Ursache kollidiert. Der Fahrer des Transporters starb bei dem Zusammenprall, wie die Polizei mitteilt.

Ein 21-Jähriger war mit einem Transporter in Richtung Reutte unterwegs, als er in einer langgezogenen Kurve bei Höfen mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. (Lesen Sie auch: Skiunfall in Gargellen in Vorarlberg: Kind stürzt vier Meter aus Skilift)

Tödlicher Unfall bei Höfen: Unfallursache noch unklar

Der Transporter wurde durch die Wucht des Aufpralls zur Seite geschleudert, ein nachfolgender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit geringer Geschwindigkeit in das Unfallfahrzeug.

Die Insassen des entgegenkommenden Autos - zwei Österreicher im Alter von 32 und 39 Jahren - wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Reutte und ins Krankenhaus Murnau gebracht. Der 21-jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Insassen des nachfogenden Autos blieben allesamt unverletzt.

Lesen Sie auch

Unfall in Bad Wörishofen Beim Überholen entgegenkommendes Auto übersehen: Frontalzusammenstoß

Lesen Sie auch: Frost und Glätte sorgen für Unfälle - auch im Allgäu