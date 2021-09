Auto gegen Lkw: 24-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß in Tirol

Ein junger Österreicher starb am Mittwoch bei einem Frontalzusammenstoß auf der Lofener Bundesstraße in Wörgl (Tirol). Er war 24 Jahre alt.

22.09.2021 | Stand: 16:42 Uhr

Am Mittwochmorgen ist ein 24-jähriger Österreicher bei einem Verkehrsunfall in Wörgl ( Tirol) ums Leben gekommen.

Laut Polizei war der junge Pkw-Fahrer auf der Lofener Bundesstraße in östlicher Richtung unterwegs. Das Auto geriet aus bisher unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw.

Polizei: Fahrer stirbt an Unfallstelle

Bei dem Unfall wurden beide Insassen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der Pkw-Fahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der 27-jährige Lkw-Fahrer wurde mit Verletzungen in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Mehr Polizeinachrichten aus Österreich lesen Sie hier.