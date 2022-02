Übler Partyspaß - Teenager mit Superkleber zusammengeklebt

Auf einer Party in Oberösterreich klebte ein Unbekannter zwei Jugendliche mit Superkleber so zusammen, dass ein Mädchen ins Krankenhaus musste.

27.02.2022 | Stand: 16:08 Uhr

Auf einer Party in Oberösterreich hat sich ein Unbekannter einen üblen Partyspaß mit Superkleber erlaubt. Er soll eine 17-Jährige mit einer 19-Jährigen kurzzeitig zusammengeklebt haben. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann am Samstagabend in Taiskirchen im Bezirk Ried im Innkreis auf den Arm der 17-Jährigen den Klebstoff angebracht haben - und den Arm auf den Mund der 19-Jährigen gepresst haben.

Sie konnte sich zwar wieder lösen, doch ihre Lippen blieben zusammengeklebt, so dass sie ins Krankenhaus musste. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Mehr Nachrichten aus Österreich und dem Allgäu finden Sie hier.