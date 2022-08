Tandem-Paragleiter stürzt im Zillertal ab, Pilot schwer verletzt

Der Pilot erlitt schwere Kopf und Rückenverletzungen. Seine 16-jährige Begleiterin lief nach dem Absturz zu einer nahen Alm und holte Hilfe.

13.08.2022 | Stand: 07:03 Uhr

Am Freitagvormittag ist ein Tandemparagleiter im Zillertal in Tirol abgestürzt. Wie die Polizeiu mitteilt, starteten der Pilot (62) und seine 16-jährige Begleiterin, eine Urlauberin aus Deutschland, an der Bergstation der Penkenbahn in Mayrhofen.

Gleitschirm stürzt ab

Nach etwa fünf Minuten Flugzeit setzte der Mann zu einer Außenlandung im Bereich der Tappenalm an. Dabei kam es zu Problemen und der Gleitschirm stürzte aus unbekannter Höhe ab. Die Jugendliche lief sofort zur nahen Tappenalm und holte Hilfe.

Zwei Rettungshubschrauber rückten aus und brachten den Pilot mit schweren Verletzungen an Kopf und Rücken ins Krnakenhaus. Auch die 16-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus geflogen.

Weitere Nachrichten aus Österreich finden Sie hier.