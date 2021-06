Benzin immer teurer! Lohnt es sich, zum Tanken nach Österreich zu fahren?

Tanken in Österreich - lohnt sich das? Die Benzinpreise in Deutschland steigen weiter. Anders in Tirol und Vorarlberg. Doch die Rechnung geht nur selten auf.

18.06.2021 | Stand: 08:59 Uhr

2020 war für die Geldbeutel der deutschen Autofahrer entspannt. Die Öl-Preise waren enorm niedrig und die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel wurde von 19 auf 16 Prozent gesenkt. Doch das Blatt hat sich schon vor dem Jahreswechsel gewendet. Seit November schießen die Anzeigen an den Tankstellen wieder in die Höhe. Um einmal vollzutanken müssen auch die Allgäuer tief in die Tasche greifen.

Kostete der Liter Diesel im Herbst noch um die 1,06 Euro, zahlte man im Mai im deutschen Durchschnitt schon 1,34 Euro. Im Nachbarland Österreich ist der Liter Diesel rund 16 Cent billiger und der Unterschied beim Benzin ist sogar fast doppelt so hoch. Wir haben nachgerechnet, ob sich in Grenzgebieten die Fahrt zur österreichischen Tankstelle lohnt. Außerdem erklärt ein ADAC-Sprecher, wieso der Sprit in Deutschland zurzeit so teuer ist.

Hohe Spritpreise haben unterschiedliche Gründe

Der enorme Anstieg der Preise an den Tankstellen hat mehrere Gründe, sagt Andreas Hölzel vom ADAC: "Zum einen hat der Ölpreis deutlich angezogen. Vergangenes Jahr kostete das Barrel zeitweise nur rund 20 US-Dollar (in etwa 17 Euro). Mittlerweile sind wir wieder bei 74 US-Dollar (rund 62 Euro). Außerdem wurde die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel von 16 Prozent auf die regulären 19 Prozent angehoben. Ein weiterer Faktor ist die Erhöhung der CO2-Steuer schon in diesem Jahr."

"Günstiges Tanken in Deutschland ist möglich"

Trotz der rasanten Preisentwicklung sei günstiges Tanken möglich, sagt Hölzel. "Wichtig ist, dass man sich als Autofahrer informiert. Es gibt viele Apps und Websites, die anzeigen wo der Sprit wie viel kostet. Zudem gilt der Grundsatz: Abends tanken ist günstiger als in der Früh."

Pendlerpauschale erst ab Kilometer 21

Zu Beginn des Jahres wurde die Pendlerpauschale von 30 auf 35 Cent pro Kilometer erhöht. Das entlastet die deutschen Autofahrer ein Stück weit, sagt Hölzel: "Die Pauschale ist durchaus wichtig. Allerdings kommt die Anhebung erst ab dem 21. Kilometer zum Tragen. Das ist nicht optimal."

Lohnt sich Tanken in Österreich? - Ein Rechenbeispiel

Das deutsche Durchschnitts-Auto verbraucht 7,4 Liter auf 100 Kilometer und hat ein Tankvolumen von gut 55 Litern. Der Liter Diesel kostet in Österreich aktuell 1,18 Euro und in Deutschland 1,34 Euro. Für einen Liter Benzin muss man in Tirol rund 1,26 Euro zahlen und im Allgäu 1,54 Euro.

Von Kempten nach Vils in Tirol: Hin und zurück sind das rund 86 Kilometer. Das bedeutet einen Verbrauch von knapp 6,4 Litern, die als Dieselfahrer 7,50 Euro kosten. Tankt man in Österreich voll, zahlt man als Dieselfahrer in etwa 65 Euro und in Deutschland fast 74 Euro. Das macht einen Unterschied von 9 Euro. Als Autofahrer spart man also nur 1,50 Euro.

Falls man einen Benziner fährt, sieht das ein wenig anders aus. Die 6,4 Liter kosten in Österreich 8,10 Euro. Für eine Tankfüllung zahlt man in Tirol 69 Euro. In Deutschland muss man dafür sogar 85 Euro auf den Tisch legen. Eine Differenz von 16 Euro. Der Kemptener Autofahrer spart dadurch immerhin 7,90 Euro.

"Den Aufwand ist die Fahrt nicht wert"

Für Hölzel ist das den Aufwand nicht wert: "Extra nach Österreich fahren, lohnt sich finanziell kaum. Außerdem braucht man die Zeit dafür und umweltschonend ist es auch nicht. Wenn man beim richtigen Anbieter zu einem guten Zeitpunkt tankt, kann das auch in Deutschland sehr günstig sein."

Wirklich lohnen dürfte sich der Tank-Ausflug nach Österreich somit nur für Allgäuer aus sehr grenznahen Orten, wie Füssen oder Oberjoch.

