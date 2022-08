Bei Baumfällarbeiten am Freitag in Tannheim bricht der Wipfel eines Baumes ab und wird gegen eine Arbeiter geschleudert. Dieser verletzt sich schwer.

12.08.2022 | Stand: 14:47 Uhr

Am Freitagmorgen hat sich ein 29-Jähriger bei Baumfällarbeiten in Tannheim ( Reutte) schwer verletzt. Nach Polizeiangaben arbeitete der Mann mit einem 25-Jährigen zusammen an einem Hang beim Vilsalpsee.

Mann in Tannheim (Reutte) wird von Baumwipfel erfasst

Als sie einem Baum fällten, brach der Wipfel ab und wurde auf den 29-Jährigen geschleudert. Der Mann verletzt sich am Oberarm schwer und musste per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Kempten geflogen werden.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Österreich