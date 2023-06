Zwei Wanderer stürzten am Tantermauses ab - nur einer von ihnen überlebt

Bei einer Tour auf den Tantermauses in Vorarlberg stürzt ein Wanderer ab. Seine Begleiter wollen ihm helfen, dabei verliert einer von ihnen den Halt.

Auf einer Wandertour am Samstag am Tantermauses in Vorarlberg ist ein 36-jähriger Wanderer abgestürzt und gestorben. Vier seiner Begleiter stiegen ihm nach, um ihn zu helfen, dabei verlor ein weiterer Wanderer den Halt und stürzte, teilt die Polizei mit. Dieser überlebte verletzt.

Die zwölfköpfige Gruppe stieg am Nachmittag zum Sonnwendfeuern über die Nonnenalpe auf den Tantermauses auf, einem Berggipfel bei Bürs auf einer Höhe von 1822 Metern. Nachdem sie eine Feuerstelle knapp unterhalb des Gipfelkreuzes erreicht hatten, warteten sie auf das Eintreten der Dämmerung. Als sie erneut zu der Feuerstelle gehen wollten, verlor der 36-Jährige das Gleichgewicht und stürzte über eine felsendurchsetzte Steilrinne 310 Höhenmeter ab. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Vier seiner Begleiter wollten entlang der Steilrinne zu dem Wanderer absteigen. Dabei verlor ein ebenfalls 36-Jähriger den Halt und stürzte in das flacher werdende Gelände. Einem anderen Mitglied der Gruppe gelang es dann, zu dem anderen Mann in die Steilrinne abzusteigen. Der Verunfallte zeigte allerdings keine Lebenszeichen mehr.

Mittels Tau barg ein Rettungshubschrauber den Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Er befindet sich nach Angaben der Polizei außer Lebensgefahr. Zwei der anderen Gruppenmitglieder stiegen selbstständig ab, die anderen wurden von einem Polizeihubschrauber geborgen. Alle zehn wurde im Bergrettungsheim Bludenz von einem Kriseninterventionsteam betreut.

