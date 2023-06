Tauchunfall am Plansee: 37-jähriger Deutscher in Klinik geflogen

Nach einem Tauchunfall am Plansee wurde ein 37-jähriger Deutscher mit dem Rettungshubschrauber nach Murnau geflogen.

Schreckmoment am Plansee: Am Sonntag (18. Juni) gegen 12:13 Uhr kam es zu einem Unfall bei einer Taucherausbildung. Ein 37-jähriger Deutscher tauchte mit einem 58-jährigen Tauchlerer im Zuge seiner Tieftaucherausbildung ab.

Tauchunfall im Plansee: Lungenautomat vereist

Als bei einer Tiefe von 36 Meter der Lungenautomat des 37-Jährigen vereiste, reagierte der Tauchlehrer sofort und stellte die Luftzufuhr über einen zweiten Ablass sicher. Beide Taucher leiteten den Aufstieg ein. Im Zuge des Aufstieges vereiste jedoch auch dieser Ablass.

Tauchlehrer reagiert in dramatischer Situation geistesgegenwärtig

Daraufhin führte der Tauchlehrer seinen zweiten Lungenautomaten dem Tauchschüler zu. An der Oberfläche angekommen, konnte der Taucher selbständig das Wasser verlassen. Er verspürte lediglich ein leichtes „Kribbeln“ unter seiner Haut. Dem Taucher wurde von einem anwesenden Rettungssanitäter der Tauchschule Sauerstoff verabreicht.

Nachdem die Symptome beim Taucher nicht nachgelassen hatten, wurde die Rettungskette in Gang. Der Taucher wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Murnau geflogen. Am Abend dann die Entwarnung: Der Mann durfte die Klinik unversehrt verlassen.

