Tausende Teilnehmer bei Corona-Protesten in Wien - viele ohne Maske

Die Inzidenz in Österreich liegt bei über 1000, das Gesundheitssystem warnt vor dem Kollaps. Trotzdem gibt es einer Corona-Demo in Wien Auflagen-Verstöße.

20.11.2021 | Stand: 14:16 Uhr

in Österreich haben am Samstag mehrere Tausend Menschen gegen die geplanten Corona-Maßnahmen protestiert. Nach Schätzungen der Polizei kamen in Wien am frühen Nachmittag rund 7000 Menschen zu einer Kundgebung. Die Teilnehmer kritisierten den ab Montag verfügten Lockdown sowie die ab 2022 geltende Corona-Impflicht als Zwangsmaßnahmen. Immer wieder wurde "Freiheit" skandiert. Viele Demonstranten trugen keine FFP2-Masken und verstießen damit gegen die Auflagen. Viele der Demonstranten trugen überhaupt keinen Mundschutz.

Corona-Demo in Wien: Polizei mit 1300 Beamten im Einsatz

Die Polizei, die mit 1300 Beamten im Einsatz war, hielt sich aber weitgehend zurück. "Es gibt bisher keine nennenswerten Zwischenfälle", sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Die Lage sei aber dynamisch. Die Behörden gingen davon aus, dass sich der Zulauf noch verstärkt.

Heftige vierte Corona-Welle in Österreich: Ab Montag gilt ein Lockdown

Die österreichische Regierung hatte wegen der massiven vierten Corona-Welle einen Lockdown für alle ab Montag angekündigt. Während die Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte und Genesene am 13. Dezember enden sollen, ist der Lockdown für Ungeimpfte unbefristet. Außerdem wird Österreich als erstes Land in der EU im Februar 2022 eine Corona-Impfpflicht einführen.

