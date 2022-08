Deutscher Paragleiter stürzt im Stubaital ab und wird schwer verletzt

In Telfes im Stubaital in Tirol ist ein Deutscher mit seinem Paragleitschirm abgestürzt.

24.08.2022 | Stand: 21:08 Uhr

In Telfes im Stubaital ( Tirol) ist ein Deutscher mit seinem Paragleitschirm abgestürzt. Der 63-Jährige ist am Mittwoch gegen 12.45 Uhr von der Bergstation Kreuzjoch der Schlick 2000 in Richtung Tal gestartet, berichtet die Polizei. Nach dem Start flog der Mann eine Rechtskurve, verlor dadurch die Thermik und stürzte nach 100 bis 200 Metern in ein Latschenfeld unterhalb der Bergstation. Dabei wurde er schwer verletzt.

Ein Notarzthubschrauber barg den Gleitschirmflieger mithilfe eines Taus und flog ihn in ein Krankenhaus. (Lesen Sie auch: Warum passieren im Allgäu immer mehr Gleitschirmunfälle?)

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.