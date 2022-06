Polizei eintdeckt Cannabis-Plantage in Wohnung in Tirol

In Telfs in Tirol hat die Polizei eine Cannabis-Plantage mit mehreren Pflanzen entdeckt. Die Mieterin habe diese wohl zum Eigenbedarf angebaut.

09.06.2022 | Stand: 07:39 Uhr

Am Mittwoch gegen 23.30 Uhr hat die Polizei eine Cannabis-Plantage in einer Wohung in einem Mehrparteienhaus in Telfs ( Tirol) entdeckt. Wie die Polizei berichtet, war den Beamten im Zuge einer Amtshandlung starker Cannabisgeruch aus der Wohnung aufgefallen.

Bei der anschließend angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten in einem Zimmer eine Indoorplantage mit mehreren Cannabispflanzen. Außerdem wurden weitere bereits getrocknete Cannabisblätter in der Wohnung sichergestellt. Die 30-jährige Mieterin der Wohnung gab an, das Marihuana lediglich für den Eigenkonsum angebaut zu haben.

