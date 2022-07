Terrorverdächtiger in Österreich festgenommen - Polizisten verletzt

Die Polizei hat in Österreich einen 18-Jährigen unter Terrorverdacht festgenommen. Der junge Mann wird der islamistischen Szene zugerechnet.

31.07.2022 | Stand: 09:12 Uhr

Das geht aus einer Mitteilung des Innenministeriums hervor. Bei der Festnahme am Samstag in Sellrain in Tirol soll die Mutter des Verdächtigen versucht haben, zwei Beamte des Einsatzkommandos mit dem Auto zu überfahren. Die Beamten seien verletzt worden. Sowohl die Frau als auch der Sohn wurden überwältigt und festgenommen.

Terror-Verdächtiger in Tirol verhaftet

"Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) beobachtete seit längerer Zeit einen Anhänger des radikalen politischen Islams, dessen bisheriges Auftreten vorwiegend in einschlägigen Foren durch entsprechende Wortmeldungen aufgefallen ist", teilte das Ministerium mit. "Der österreichische Staatsbürger mit türkischen Wurzeln konkretisierte seine Drohungen am Vortag und äußerte seine Absicht, aktiv gegen Polizisten vorgehen zu wollen." Sowohl in Österreich als auch im Ausland liefen Ermittlungen.

