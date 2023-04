Fahrer montiert nach Unfall in Tirol Kennzeichen ab und flüchtet

In Thaur in Tirol baut ein Mann in der Nacht einen Unfall. Anschließend montiert er das Kennzeichen seines Wagens ab und flüchtet.

02.04.2023 | Stand: 08:58 Uhr

In Thaur in Tirol hat ein Mann am Samstag gegen 23.10 Uhr einen Unfall gebaut und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann im Bereich der Römerstraße mit seinem Pkw in eine Verkehrsinsel. Anschließend montierte er das Kennzeichen seines Autos ab und flüchtete. Zeugen beobachteten den Vorfall und riefen die Polizei.

Die Beamten fanden den demolierten Pkw am Unfallort. Dieser hatte keine Kennzeichen mehr und neben massiven Schäden an der Karosserie fehlte die Motorhaube. Eine Fahndung nach dem Unfallverursacher war zunächst ergebnislos. An der Verkehrsinsel entstand erheblicher Sachschaden.

