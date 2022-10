Wanderer kommt am Veitsberg in Tirol ums Leben

Am Veitsberg in Tirol im Gemeindegebiet von Thiersee ist ein78-jähriger Wanderer ums Leben gekommen.

30.10.2022 | Stand: 07:29 Uhr

Am Veitsberg in Thiersee ( Tirol) ist am Samstag ein 78-jähriger Bergwanderer ums Leben gekommen. Der Mann hat um 12 Uhr mit einem Bekannten eine Wanderung auf den Veitsberg unternommen, teilt die Polizei mit. Beim Abstieg zur Graberbergalm mussten sie eine felsige Wegstelle oberhalb der Alm überwinden und wollten dann weiter absteigen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor der 78-Jährige dabei aus unbekannter Ursache das Gleichgewicht und stürzte in der Folge etwa 50 Meter durch felsdurchsetztes Gelände ab. Der Begleiter des Mannes setzte die Rettungskette in Gang. Für den 78-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät, seine Verletzungen waren tödlich.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.