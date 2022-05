Tief stehende Sonne blendet betrunkenen Autofahrer - Unfall mit einem Verletzten in Tirol

In St. Veit Defereggen hat ein alkoholisierter Autofahrer einen Unfall verursacht. Angeblich übersah er einen Lastwagen aufgrund der untergehenden Sonne.

03.05.2022 | Stand: 16:40 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagmorgen einen Unfall Sankt Veit in Defereggen verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte der 52-Jährige vom Ortsteil Bruggen auf die Straße in Richtung St. Jakob abbiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er nach eigenen Angaben einen 38-Jährigen, der mit seinem Lastwagen samt Anhänger in Richtung St. Jakob unterwegs war.

Kollision mit Lastwagen in St. Veit in Defereggen: Unfallverursacher verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 52-Jährigen in den Straßengraben geschleudert. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest bei dem 52-Jährigen fiel positiv aus. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

