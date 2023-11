Ein Skifahrer wollte auf dem Tiefenbachferner in Sölden den Neuschnee auf einer Variantenabfahrt genießen. Dabei stürzte er ein eine Gletscherspalte.

04.11.2023 | Stand: 21:17 Uhr

Der 46-jährige Niederländer war am Samstag gegen 11 Uhr mit seinem Snowboard auf einer Variantenabfahrt auf dem Tiefenbachferner in Sölden unterwegs. Dabei übersah der Mann eine offene Randspalte, schaffte es nicht mehr anzuhalten und rutschte in die Spalte.

Sölden: Snowboarder nach Sturz in Spalte gerettet

Nach knapp 5 Metern konnte er das Abrutschen stoppen und einen finalen Absturz verhindern. Der Mann wurde von der Pistenrettung Sölden, einem Rettungshubschrauber und der Alpinpolizei unverletzt geborgen.