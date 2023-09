Von Auto erfasst: Radfahrer stirbt nach Unfall in Oberndorf

Ein 63-jähriger Radfahrer ist nach einem Unfall in Oberndorf an den Folgen seiner Verletzungen im Krankenhaus St. Johann gestorben.

Der Unfall hatte sich am Freitagabend gegen 22.45 auf der B178 zwischen Oberdorf und St. Johann ereignet. Ein 19-jähriger Österreicher wollte zu diesem Zeitpunkt das Auto eines 18-jährigen Deutschen überholen.

Radfahrer stirbt bei Unfall in Oberndorf: Er war ohne Licht und in dunkler Kleidung unterwegs

Dabei übersah er offenbar den Radfahrer, der ohne Beleuchtung und dunkel bekleidet auf der Straße unterwegs war. Er erfasste den 63-jährigen Österreicher frontal mit dem Auto. Der Radfahrer wurde über das Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert. Schwer verletzt blieb er liegen. Nachkommende Autofahrer leisteten Erste Hilfe, reanimierten den Mann.

Der 63-Jährige konnte wenig später vom Notarzt stabilisiert werden, berichtete die Polizei. Er wurde ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Am Samstag wurde der Tod des Mannes vermeldet. Er starb an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

