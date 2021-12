Autofahrerin in Tirol verliert nach dem Überholen die Kontrolle - Wagen überschlägt sich

Bei einem Unfall in Tirol ist eine Frau mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen. Die 41-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Auto, nachdem sie überholte.

22.12.2021 | Stand: 18:06 Uhr

Am Mittwoch hat es im Bezirk Reutte in Tirol einen Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall auf der B187 in Richtung Ehrwald. Dort überholte eine 41-Jährige ein vor ihr fahrendes Auto. Sie verlor jedoch laut Polizeiangaben die Kontrolle über ihren Wagen, als sie sich wieder einordnen wollte.

Frau verletzt sich bei Unfall in Reutte - ein Lkw-Fahrer und eine Ärztin helfen

Das Auto kam von der Straße ab und prallte gegen eine Böschung. Dabei überschlug sich das Auto und kam in der Mitte der Fahrbahn liegen. Wie die Beamten mitteilen, zog ein nachfolgender Lkw-Fahrer die 41-Jährige aus ihrem Wagen. Eine Ärztin, die ebenfalls zufällig zur Unfallstelle kam, nahm die Verletzte mit in ihre Arztpraxis. Danach kam sie mit Schulterverletzungen in ein Krankenhaus. (Lesen Sie auch: Auto in Vorarlberg stürzt in die Tiefe und überschlägt sich - Fahrer unverletzt)

