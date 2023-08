Bergführer findet eine Gletscherleiche in den Tiroler Alpen

Ein Bergführer findet am Schlatenkees eine Gletscherleiche. Mittlerweile gibt es eine Vermutung, wer der Mann ist.

Ein Bergführer hat am Schlatenkees ( Tirol), auf einer Seehöhe von etwa 2.900 Metern eine Gletscherleiche gefunden. Diese lag laut Polizei offensichtlich schon etwas länger dort.

Leichenfund am Schlatenkees: Polizei findet Führerschein und Bankkarte

Der Bergführer verständigte die Alpinpolizei Lienz, die die Leiche mit Hilfe eines Polizeihubschraubers barg. Wenige Meter unterhalb des Auffindungsortes konnte außerdem ein Rucksack, welcher augenscheinlich der Leiche zuzuordnen war, aufgefunden werden. Neben Bargeld fand die Polizei darin auch eine Bankkarte sowie einen Führerschein. Erst kürzlich hat sich ein Mann in den Tiroler Alpen schwer verletzt.

Aufgrund der Ermittlungen nehmen die Beamten an, dass es sich bei der Leiche um einen damals 37-jährigen Österreicher handelt. Eine zweifelsfreie Identifizierung ist jedoch erst in einigen Wochen möglich, nachdem das Ergebnis des DNA-Abgleichs vorliegt. Der Mann, der mit Skitourenausrüstung unterwegs war, dürfte vermutlich im Jahr 2001 am Gletscher verunglückt sein.

