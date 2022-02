Zwei Deutsche bei Skiunfall und Streit in Tirol schwer verletzt

Eine junge Deutsche ist bei einem Skiunfall in Tirol schwer verletzt worden. Wie auch ein älterer Deutscher, der mit einem Unbekannten in Streit geraten war.

Bei einem Skiunfall am frühen Montagnachmittag im Skigebiet Kühtai ( Tirol) ist eine 17-Jährige schwer verletzt worden. Die Skifahrerin war laut Polizei gegen 12.30 Uhr auf der schwarzen Piste 7a unterwegs. Als die junge Deutsche ihre Mutter im Skilift sah, winkte sie ihr zu.

Skifahrerin prallt im Skigebiet Kühtai gegen Liftstütze

Doch daraufhin geriet die 17-Jährige in einer Kurve über den Pistenrand hinaus und prallte gegen eine Liftstütze. Sie zog sich dadurch schwere Verletzungen am Bein zu. Die Deutsche kam mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck.

45-Jähriger gerät mit Mann in Streit

An der Mittelstation der Hochzeiger Bergbahnen im Pitztal kam es zudem am Montagnachmittag zu einer Körperverletzung: Ein Unbekannter war laut Polizei dort gegen 15.30 Uhr mit einem Deutschen verbal aneinandergeraten. Daraufhin eskalierte der Streit.

Täter schlägt Deutschem ins Gesicht - schwer verletzt

Der Täter schlug dem 45-Jährigen ins Gesicht. Dadurch wurde der Deutsche schwer verletzt. Die Polizei fahndete anschließend nach dem Täter - bislang allerdings ohne Erfolg. Zeugen des Vorfalles sollen sich bei der Polizeiinspektion Wenns melden unter der Telefonnummer 059133/7109.

