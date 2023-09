Frau wird in Kirchdorf von Mutterkuh attackiert

Die 57-Jährige wollte ein Kalb vom Feld in den Stall bringen. Das gefiel der Mutterkuh offenbar nicht.

28.09.2023 | Stand: 10:49 Uhr

Eine Kuh hat am Montag eine 57-jährige Österreicherin auf einem Feld in Kirchdorf ( Tirol) attackiert. Das teilte die Polizei mit.

Kuh greift in Kirchdorf Frau auf einem Feld an

Die Frau wollte ein Kalb vom Feld in den Stall bringen. Als sie sich dem Kalb näherte, wurde sie plötzlich von der Mutterkuh angegriffen und zu Boden gestoßen. Die 57-Jährige nahm sofort eine schützende Position ein, die Kuh hörte jedoch nicht auf. Eine 48-Jährige, die gerade neben dem Feld am Gehsteig vorbeiging, konnte die Mutterkuh schlussendlich in Schach halten und die Frau aus dem Feld herausholen.

Wie schwer die Verletzungen der 57-Jährigen waren ist bislang unklar. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und konnte es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

