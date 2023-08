Hochwassergefahr in Tirol: So ist die Lage am Sonntag

Die Hochwasserlage in Tirol hat sich in der Nacht zum Sonntag leicht entspannt. Die Warnstufe "orange" gilt jedoch in einigen Bereichen immer noch.

06.08.2023 | Stand: 07:24 Uhr

Update, Sonntag 7 Uhr: Leichte Entwarnung gibt es laut GeoSphere Austria leichte Entwarnung für Teile Tirols. Doch für Teile des Außerferns und die Großache-Region in den Bezirken Kitzbühel und Kufstein bleibt die Warnstufe „Orange“ vorerst aufrecht. Die Einsatzkräfte in Österreich hatten bisher vor allem in Kärnten und der Steiermark mit Unwetterfolgen zu kämpfen. Ein Tier-Drama ereignete sich in Kitzbühel: Dort war ein Hund von den Wassermassen der Kitzbühler Acht mitgerissen worden. Wie es dann weiterging, lesen Sie hier.

Update: Samstag 13 Uhr: Die anhaltenden Regenfälle haben den Wasserstand der Dornbirner Ach ansteigen lassen. Die Rohrbach-Straße im Bereich der Furt ist überflutet und wurde gesperrt. Die Furt quert die Dornbirner Ach. In der Nacht auf Samstag mussten die Feuerwehren in Vorarlberg zu mehreren Einsätzen ausrücken. Betroffen war vor allem der Bezirk Feldkirch.

Derweil warnt das Land Tirol sowie die österreichische Behörde GeoSphere Austria vor lokalen Überschwemmungen und Muren am Wochenende. Besonders betroffen sein könnten die Großache im Bezirk Kitzbühel sowie Gebiete in den Tiroler Nordstaulagen. Bis Sonntag werden starke Regenfälle erwartet.

GeoSphere gibt Regenwarnung heraus: Warnstufe 3 von 4

In seiner "Regen-Warnung" schreibt GeoSphere: "Bis Samstag Abend verbreitet 30 bis 60 mm Regen, vereinzelt un die 100. Weitere Überschwemmungen und Muren zu erwarten." Die GeoSphere Austria gibt für das Tiroler Unterland und für die Nordstaugebiete Tirols aktuell die Warnstufe „Orange“ (Stufe 3 von 4) aus. GeoSphere Austria ist die Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie in der Alpenrepublik. Das Tiroler Zentrum für Krisen- und Katastrophenmanagement beobachtet die Situation genau und ist auf Einsätze vorbereitet, teilte Leiter Elmar Rizzoli lokalen Medien mit.

Hochwasser im Süden Österreichs: 70 Häuser evakuiert

Die Regenfälle führten am Samstagmorgen in Kärnten auch zu Einschränkungen auf Transitrouten, meldete der ÖAMTC. So wurde unter anderem der Karawanken-Tunnel auf slowenischer Seite gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau. Die Niederschläge fielen zwar zunächst weniger stark aus als befürchtet. Entspannung gab es am Samstagmorgen von Feuerwehr und Behörden aber nicht: Im südlichsten Bundesland Kärnten und in der Steiermark drohten weitere Überschwemmungen, Campingplätze wurden geräumt.

Starke Niederschläge hatten in der Nacht zum Freitag im Süden Österreichs zu Murenabgängen und Hochwasser geführt. In der Steiermark wurde für die Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz und Südoststeiermark Zivilschutzwarnung gegeben und in fünf Kommunen sogar Katastrophenalarm. Angespannt war die Lage laut Medienberichten in Unterkärnten, in St. Paul im Lavanttal wurden am Abend 70 Häuser evakuiert, Zivilschutzalarm gab es auch in Viktring. Mehr zum Hochwasser in Süden Österreichs lesen Sie hier. Für Aufsehen hatte bereits im Juni ein Gewitter in Kärnten gesorgt, bei dem es acht Zentimeter große Hagekkörner hagelte.

