Lebloser Mann in Heustadel in Tirol gefunden

Ein Mann hat mit mehreren Helfern Heu in einen Stadel geladen. Dann taucht er plötzlich nicht mehr auf. Sieben Stunden später finden sie ihn dort - tot.

21.08.2023 | Stand: 15:44 Uhr

Ein Mann ist am Sonntagabend tot in einem Heustadel in Umhausen ( Tirol) gefunden worden. Die Bergrettung fand den Mann laut Polizei unter dem eingebrachten Heu.

Mann tot in Heustadel in Tirol aufgefunden

Der 57-Jährige lud nachmittags gemeinsam mit weiteren Helfern Heu in den Stadel. Nachdem einer von ihnen die erste Fuhre entladen hatte, fuhr er wieder auf das Feld und der 57-Jährige blieb im Stadel zurück. Die Helfer lieferten mehrere Fuhren Heu im Stadel ab. Der 57-Jährige wurde dabei nicht mehr gesehen. Nachdem der Mann nach getaner Arbeit weiterhin verschwunden war, machten sich seine Kollegen auf die Suche.

Toter Mann in Umhausen: Helfer schalten Bergrettung ein

Sie konnten ihn nicht finden und verständigten die Bergrettung Umhausen. Die suchte gemeinsam mit einem Suchhund sowie Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Umhausen im Stadel und nahen Umkreis nach dem Mann. Da auch diese Suche negativ verlief, trugen die Einsatzkräfte schlussendlich händisch das eingebrachte Heu ab und fanden den 57-Jährigen gegen 22 Uhr tot unter dem Heu auf. Um die genaue Todesursache herauszufinden, ordnete die Staatsanwaltschaft Innsbruck die Obduktion des 57-Jährigen an. Weitere polizeiliche Ermittlungen sind derzeit noch im Gange. Nach Abschluss der Ermittlungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck übermittelt.

