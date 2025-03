Tirol: Mistgabel-Attacke nach Schoko-Streit – drei Berliner mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Ladis ist ein kleines Bergdorf in Österreich, das gerade mal etwa 500 Einwohnerinnen und Einwohner hat. Idyllisch liegt es zwischen Bergen in Tirol. Am 11. März ist allerdings etwas dort passiert, das gar nicht zu der urigen Atmosphäre passt. Drei Deutsche wurden von einem Österreicher attackiert – und zwar wegen Schokolade. Was genau vorgefallen ist, erfahren Sie hier.

Was ist in Tirol mit drei Deutschen vorgefallen?

Laut einer aktuellen Meldung der Tiroler Polizei waren drei Deutsche im Alter zwischen 18 und 20 Jahren gegen Mitternacht in dem kleinen Tiroler Dorf Ladis unterwegs. Der Polizei sollen die jungen Männer an einem Snack-Automaten vorbeigekommen sein, der auf einer Restaurant-Terrasse aufgestellt war. Laut eigener Aussage hätten die Männer Geld in den Automaten gesteckt, um Schokolade zu kaufen. Die Schokolade sei allerdings nicht herausgefallen. In der Folge hätten sie angefangen, am Automaten zu rütteln, bis die Schokolade dann doch noch herausfiel und sie diese auf einer Bank sitzend genossen.

Das Geschehen habe ein Zeuge beobachtet, der den Restaurant-Besitzer kontaktiert hätte. Bei ihm handelt es sich nach Polizei-Angaben um einen 45 Jahre alten Ansässigen. Der sei sofort dort hingekommen, „stellte die Deutschen zur Rede und attackierte sie schließlich mit einer mitgeführten Heugabel“, erklärt die Tiroler Polizei. Die drei Männer sollen dabei schwere Verletzungen erlitten haben und wurden im Krankenhaus behandelt. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat Anzeige gegen den 45 Jahre alten Tatverdächtigen eingeleitet. Der Mann sei aktuell auf freiem Fuß.

