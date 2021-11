Österreichische Polizei fahndet öffentlich nach Straftäter

Die Polizei Tirol sucht einen Mann, der zwei Frauen mehrere tausend Euro geklaut hat. Er wird verdächtigt, für einige weitere Straftaten verantwortlich zu sein.

22.11.2021 | Stand: 16:27 Uhr

Eine unbekannter Mann wird verdächtigt, am 11. November im Tiroler St. Johann und am 12. November am Bahnhof Ötztal die Geldbeutel von zwei Frauen gestohlen zu haben. Zuvor hatte der Beschuldigte die PIN-Codes der Bankkarten beim Bezahlen im Supermarkt ausgespäht.

In beiden Fällen hob der Täter im Anschluss an die Diebstähle an Bankautomaten in St. Johann beziehungsweise in Haiming vierstellige Beträge ab.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

45-50 Jahre alt

normale Statur

vermutlich osteuropäischer Herkunft

englischsprachig

Hier wurde der Mann gesehen:

11.11.2021 gegen 14.00 Uhr am Parkplatz der Billa-Filiale, 6380 St.Johann in Tirol

12.11.2021 gegen Mittag am Parkplatz der Hofer-Filiale in 6430 Ötztal-Bahnhof

12.11.2021 gegen Mittag am Parkplatz der Billa-Filiale in 6425 Haiming

12.11.2021 gegen Mittag am Parkplatz der Hofer-Filiale 6500 Landeck, Innstraße 40

12.11.2021 gegen 14.00 Uhr am Parkplatz der M-Preis-Filiale, in 6500 Landeck, Bruggfeldstraße 7

12.11.2021 gegen 14.00 Uhr am Parkplatz der Lidl-Filiale in 6500 Landeck. Bruggfeldstraße 12

Laut der Tiroler Polizei ist der Mann mit großer Wahrscheinlichkeit für weitere Straftaten in Tirol, Oberösterreich sowie Vorarlberg verantwortlich. Zeugen werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Tirol unter der +4359133/70-3333 melden.

