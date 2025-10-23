Tirol auf Erfolgskurs – dieses österreichische Skigebiet zählt zu den besten Europas

In den Alpen naht der Winter und mit dem ersten Schnee steigt auch die Vorfreude auf die neue Skisaison. Passend dazu hat das renommierte Reisemagazin Condé Nast Traveller bei seinen „Reader’s Choice Awards“ erneut die besten Skigebiete der Welt ausgezeichnet. Inmitten internationaler Top-Ziele darf sich ein Skigebiet in Tirol über eine Spitzenplatzierung freuen.

Skigebiet Kitzbühel begeistert Wintersportfans weltweit

Das Tiroler Kitzbühel sichert sich mit 98,89 Punkten den zweiten Platz im europäischen Vergleich – gemeinsam mit Gstaad in der Schweiz. Das traditionsreiche Skigebiet konnte mit über 200 Kilometer präparierten Pisten, 58 Liftanlagen und einer Saison, die von Ende November bis weit in den Frühling reicht, überzeugen.

Doch Kitzbühel punktet neben Wintersport offenbar auch mit seiner Altstadt und der Après-Ski-Stimmung. So besteht die Möglichkeit, sollte die Lust zum Sporteln mal ausgehen, einen Nachmittag im Tal zu verbringen.

Europas Nummer eins: Frankreich vor Tirol und der Schweiz

Den ersten Platz im Ranking sichert sich indes das französische Val d’Isère mit 99,17 Punkten. Das Skiresort gilt als Treffpunkt der Reichen und Schönen – von Margot Robbie bis Prinz William – und konnte mit 150 Kilometern Pisten, 46 Liften und einer Mischung aus Luxus, alpinem Flair und Top-Gastronomie punkten.

Das Schweizer Gstaad, das sich den zweiten Platz mit Kitzbühel teilt, ergatterte diesen wohl aufgrund seines Chalet-Flairs und rund 200 Pistenkilometern. Neben Skifahren kann man hier auch langlaufen und schneeschuhwandern.

Weitere österreichische Skigebiete unter den besten Europas

Nicht nur Kitzbühel, auch die österreichischen Skigebiete Lech und Schladming belegen Plätz im Ranking des Magazins Condé Nast Traveller. Sie liegen auf Platz 14 und 16. Das sind alle Gewinner des Jahres 2025:

Platz 1: Val d’Isère, Frankreich

Platz 2: Kitzbühel, Österreich und Gstaad, Schweiz

Platz 4: Les Trois Vallées, Frankreich

Platz 5: Châtel, Frankreich

Platz 6: Verbier, Schweiz

Platz 7: Corvara - Alta Badia, Italien

Platz 8: Avoriaz, Frankreich

Platz 8: Hemsedal Skisenter, Norwegen

Platz 10: Courchevel, Frankreich

Platz 11: St. Moritz, Schweiz

Platz 11: Zermatt, Schweiz

Platz 11: Andermatt, Schweiz

Platz 14: Lech, Österreich

Platz 15: Tignes, Frankreich

Platz 16: Levi, Finnland

Platz 16: Schladming, Österreich

Platz 16: Geilo, Norwegen

Platz 16: Aviemore, Schottland

