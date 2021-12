Polizei nimmt sechsköpfige Schlepperbande fest

Die Polizei nimmt bei mehreren Hausdurchsuchungen in Innsbruck und Wörgl fünf mutmaßliche Schleuser fest. Die Spur führt die Ermittler weiter nach Wien.

Der Polizei in Österreich ist nach eigenen Angaben ein Schlag gegen die Schlepperkriminalität gelungen. Die Beamten verhafteten sechs Verdächtige im Alter zwischen 23 und 37 Jahren aus Syrien und dem Irak.

Das Landeskriminalamt hatte mit seinen Kollegen aus der Hauptstadt bereits am 20. November mehrere Wohnungen in Wörgl, Innsbruck und Wien gleichzeitig durchsucht. Die Polizisten nahmen dabei fünf Personen fest – vier davon in Tirol und eine in Wien.

Die Spur der Ermittler führt weiter nach Wien

Die Spur führte die Ermittler weiter zu einem 33-Jährigen nach Wien. Diese Woche nahm das Landeskriminalamt den Syrer ebenfalls fest. Alle sechs Verdächtige sind Flüchtlinge, die in Österreich Asyl bekommen haben. Sie müssen nun in Untersuchungshaft.

Bei den Durchsuchungen der Häuser in Tirol entdeckte die Polizei über 40.000 Euro Bargeld und ein Auto im Wert von etwa 12.000 Euro.

Verdächtige sollen Flüchtlinge nach Italien, Frankreich und in die Schweiz geschleppt haben

Den sechs Verdächtigen wird vorgeworfen, Mitglieder einer kriminellen Vereinigung zu sein. Sie sollen durch professionelle Zusammenarbeit seit Frühjahr 2021 viele Flüchtlinge gegen Bezahlung über die Balkanroute nach Österreich geschleppt und weiter nach Italien, in die Schweiz und nach Frankreich gebracht zu haben.

34-Jähriger aus Innsbruck soll Kopf der Bande sein

Hauptbeschuldigter ist ein 34-Jähriger, der in Innsbruck wohnt: Er soll die Schleusungen organisiert und die anderen Mitglieder angewiesen haben. Der eine Teil der Gruppe war offenbar für die vorübergehende Unterbringung und Zusammenführung von fünf bis zehn Flüchtlingen zu einer Gruppe sowie deren Transport zu den Bahnhöfen in Wien verantwortlich. Der andere organisierte wohl deren Transport mit dem Nachtzug von Wien nach Tirol und weiter nach Italien.

Ägypter sollen 600 Euro pro Person bezahlt haben

Bei den Flüchtlingen handelt es sich laut Polizei vorwiegend um Ägypter, die für die Schleusung von Österreich nach Italien etwa 600 Euro pro Person an die Schleuserbande gezahlt haben. Die Beamten ermitteln weiter und haben dabei die internationalen Kontakte der Bande im Fokus.

Über 350 Schleuser in Österreich heuer geschnappt

In Österreich sind in diesem Jahr bereits über 350 Schlepper, davon 21 in Tirol festgenommen worden. 2020 waren es 311 (28 in Tirol) und 2019 insgesamt 242 (37). In der Alpenrepublik gibt es seit fünf Jahren das sogenannte Joint Operation Office. Das ist eine Plattform, über die sich Ermittler mit anderen vor allem aus den Westbalkan-Staaten austauschen. Diese kommen nach Wien und ermitteln zusammen mit den Kollegen. „Österreich hat hier eine Vorreiterrolle eingenommen“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Innenminister: Eine der größten Herausforderungen für die Polizei

„Der Kampf gegen Schlepperei als Teil der organisierten Kriminalität gehört zu den größten Herausforderungen für die Polizei“, sagt Bundesinnenminister Gerhard Karner. Österreich führe den Kampf gegen Schlepperei entschlossen und in enger Zusammenarbeit mit den Staaten des Westbalkan. Karner lobt die Ermittlerinnen und Ermittlern „für ihre akribische Arbeit und ihren Einsatz“.

