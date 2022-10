E-Biker prallt in den Bergen gegen Baum - Mann hängt in Klettersteig fest

Mit mehreren Unfällen in den Bergen hatte es die Tiroler Bergwacht am Mittwoch zu tun. Die Retter mussten in Ehrwald, Tux und Walchsee ausrücken.

Einiges zu tun hatte die Bergwacht in Tirol an diesem Mittwoch: Die Retter mussten in Tux, Walchsee und Ehrwald ausrücken. Ein Überblick.

Ein 53-Jähriger hat sich bei einer Wanderung in Tux das Handgelenk gebrochen. Der Urlauber aus Deutschland war laut Polizei mit einer Gruppe zur sogenannten Jausenstation „Stoankasern“ unterwegs. Kurz vor der Station rutschte der Mann gegen 12.15 Uhr auf einem feucht-nassen Stein aus und stürzte.

53-Jähriger bricht sich bei Sturz in Tux das Handgelenk

Er wollte den Sturz abfangen und sich mit der Hand abstützen - dabei brach er sich das Handgelenk. Der 53-Jährige litt unter starken Schmerzen. Ein Notarzthubschrauber brachte ihn ins Bezirkskrankenhaus Schwaz.

Walchsee: Mann kommt in Klettersteig nicht mehr weiter

In eine Notlage in den Bergen ist ein 55-Jähriger in Walchsee geraten. Der Deutsche wollte laut Polizei den Klettersteig „Direttissima“ im Bereich der Ottenalm (Ortsteil Schwaigs in der Gemeinde Walchsee) alleine durchsteigen. Etwa 30 Meter unterhalb des Ausstieges verließen den Mann in einer schwierigen Klettersteigpassage mit Schwierigkeitsgrad D die Kräfte.

Der 55-Jährige konnte daraufhin nicht mehr weiterklettern und schrie in der Wand um Hilfe. Eine Radfahrerin fuhr unterhalb der Kletterwand vorbei und hörte die Hilfeschreie. Sie setzten einen Notruf ab. Die Bergrettung Kufstein brachte den Mann vom Gipfel aus bis zum Ausstieg des Klettersteigs. Der Deutsche blieb unverletzt.

E-Biker prallt bei Talabfahrt in Ehrwald gegen Baum

Gegen 15.10 Uhr fuhr zudem ein 26-Jähriger mit seinem E-Bike von der Tuftlalm in Richtung Ehrwald. Der Slowake kam nach Polizeiangaben bei der Talfahrt auf einer Seehöhe von etwa 1480 Metern Höhe vom Weg ab. Der Biker prallte daraufhin im Wald gegen einen Baum.

Dadurch wurde der Mann verletzt. Sein Begleiter hatte den Unfall beobachtet und alarmierte die Rettungskräfte. Nach notärztlicher Erstversorgung flog ihn der Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck

