Wanderer stürzt in Tiroler Alpen ab und verletzt sich schwer

Ein 58-Jähriger rutscht bei Tux auf einer nassen Wiese aus, stürzt ab und verletzt sich dabei schwer.

16.08.2023 | Stand: 17:55 Uhr

Ein Wanderer ist am Dienstagabend in den Alpen bei Tux abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann war mit Freunden auf einem Schotterweg von der Lattenalm in Richtung Lanersbach unterwegs.

Mann stürzt in Tux nahe der Lattenalm etwa 20 Meter ab

Um seine Notdurft zu verrichten, entfernte er sich von der Gruppe. Er rutschte auf der nassen Wiese aus und stürzte etwa 20 Meter über steiles Gelände ab. Seine Begleiter setzten einen Notruf ab. Der 58-Jährige wurde von der Bergrettung Tux erstversorgt, vom Rettungshubschrauber per Tau geborgen und im Anschluss mit einer schweren Verletzung in die Klinik Innsbruck geflogen.

Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.