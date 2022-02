Tourengeher bei Lawinenabgang in den Villgratner Bergen in Tirol teilweise verschüttet

Im Bereich des Toblacher Pfannhorns in Tirol ist am Donnerstag eine Lawine abgegangen. Ein Skitourengeher wurde teilweise unter den Schneemassen verschüttet.

17.02.2022 | Stand: 21:28 Uhr

Im Bereich des Toblacher Pfannhorns in den Villgratner Bergen in Tirol ist am Donnerstag gegen 13.10 Uhr eine Lawine abgegangen. Ein unbeteiligter Skitourengeher hatte den Lawinenabgang gemeldet, berichtet die Polizei. Es bestand der Verdacht, dass ein Mensch unter den Schneemassen verschüttet ist. (Infos zur Lawinengefahr im Allgäu finden Sie laufend hier.)

Lawinenabgang in den Villgratner Bergen in Tirol: Tourengeher werden teilweise verschüttet

Ein weiterer unbeteiligter Skitourengeher konnte den Lawinenabgang beobachten. Dabei sah er, dass zwei Skitourengeher von der Lawine getroffen wurden. Einer der beiden wurde zum Teil unter den Schneemassen verschüttet. Der Unbeteiligte half den beiden Tourengehern, sich aus dem Schnee zu befreien. Nach der Bergung gaben beide an, nicht verletzt zu sein und fuhren ins Tal ab.

Eine Meldung über den Vorfall hatten die beiden Skitourengeher offensichtlich nicht gemacht, weshalb die Rettungskette mit zwei Hubschraubern und der Bergrettung in Gang gesetzt wurde.

