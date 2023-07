54-jähriger Deutscher stirbt bei Motorradunfall in Silian

Auf der nassen Straße überholte ein Deutscher mehrere Motorradfahrer und ein Wohnmobil, dann wollte er wieder auf die rechte Spur fahren.

12.07.2023 | Stand: 15:39 Uhr

Am Mittwochvormittag ist ein deutscher Motorradfahrer in Silian ( Tirol) in Österreich gestorben. Wie die Polizei berichtet, war der 54-Jährige bei starkem Regen in Richtung Lienz unterwegs. In der Gemeinde Strassen überholte er drei Motorradfahrer und ein Wohnmobil.

Deutscher Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Silian

Als der Mann auf die rechte Spur zurückfahren wollte, rutsche das Hinterrad auf der nassen Straße weg. Das Motorrad geriet ins Schleudern und fuhr nach rechts neben die Straße. Dabei fuhr der 54-Jährige gegen einen Leitpfosten, schließlich blieb er in der Straßenböschung liegen. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer tödliche Verletzungen (Lesen Sie hier: 57-jähriger Vorarlberger verliert sechsstelligen Betrag an Betrüger).

