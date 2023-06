24-Jähriger kracht mit Motorrad bei Fieberbrunn in entgegenkommendes Auto

Ein junger Motorradfahrer überholt ein anderes Zweirad in Fieberbrunn. Es kommt zum folgenschweren Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto.

09.06.2023 | Stand: 07:10 Uhr

Ein 24-jähriger österreichischer Motorradfahrer überholte am 8. Juni gegen 17.35 Uhr in Fieberbrunn in Fahrtrichtung St. Johann in Tirol, ein anderes Motorrad. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der 24-Jährige beim Überholvorgang aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Er stieß auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 35-Jährigen zusammen.

An der Unfallstelle verstorben

Ein nachkommender 25-jähriger Motorradfahrer dürfte noch mit dem auf der Fahrbahn liegenden 24-Jährigen kollidiert sein. Der 24-Jährige verstarb nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle.

Alle fünf Insassen des Pkws wurden vom Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt. Am Pkw und Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.