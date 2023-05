Zwei Männer sterben bei Traktor-Unfall in Österreich

Bei einem tragischen Unglück mit einem Traktor sind zwei Männer im Salzburger Land ums Leben gekommen. Sie wollten von einer Alm ins Tal fahren.

11.05.2023 | Stand: 07:10 Uhr

Zwei Männer (30, 48) sind am Dienstag bei einem Unfall in Saalbach-Hinterglemm gestorben. Offenbar wollten die beiden mit einem Traktor von einer Alm in Richtung Tal fahren, als sie von einem Forstweg abgkamen. Der Traktor überschlug sich mehrmals und blieb rund 100 Meter vom Weg entfernt liegen, so die Landespolizei Österreich.

Tödlicher Unfall mit Traktor in Saalbach-Hinterglemm

Bei dem Unfall wurden die beiden Männer aus dem Führerhaus geschleudert und tödlich verletzt. Zuvor hatten Passanten Dienstagfrüh die Rettungskräfte gerufen, als sie das Wrack entdeckt hatten. Wann genau der Unfall passierte - und wer den Traktor fuhr - ist bislang laut Polizei noch nicht klar. Die Beamten ermitteln.

