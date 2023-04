Bergretter stürzt 100 Meter in den Tod

Bei einem tödlichen Bergunfall am Dachstein in Österreich ist ein Kletterer ums Leben gekommen. Die Bergrettung Ramsau ist bestürzt - tausende kondolieren.

13.04.2023 | Stand: 10:51 Uhr

Bei einem tragischen Bergunfall am Hohen Dachstein bei Ramsau ist am vergangenen Montag ein Mann ums Leben gekommen. Das teilt die Landespolizei Österreich mit. Der 45-jährige Skitourengeher war demnach alleine auf dem Weg zum Gipfel des Hohen Dachstein unterwegs, als er im oberen Drittel des Klettersteigs den Tritt verlor und etwa 100 Meter abstürzte.

Bei dem Absturz wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag, so die Polizei. Zeugen hatten noch versucht, dem Mann zu helfen und die Rettungskette in Gang gesetzt.

Mann stirbt bei Kletter-Unfall in Österreich: Bergrettung Ramsau "in tiefer Trauer"

Nun trauert die "ganze Gemeinde" um den 45-jährigen Schneidermeister, wie die Kleine Zeitung schreibt. Auch die Bergrettung Ramsau ist schockiert, denn der Bergsteiger war einer ihrer Kameraden.

"Er war ein erfahrener Bergretter, sehr engagiert, seit dem 18. Lebensjahr war er bei der Bergrettung dabei", sagte Heribert Eisl, Ortsstellenleiter der Bergrettung Ramsau am Dachstein, der Kleinen Zeitung. Das Opfer sei laut Eisl schon häufig allein auf Skitour am Dachstein gewesen. Ebenso habe er zahlreiche Einsätzen dort miterlebt.

Auf ihrer Website gedenkt die Ramsauer Bergrettung dem Mann - und auf Facebook kondolieren derzeit tausende Österreicher. Etliche bedanken sich für den "unermüdlichen Einsatz" der Bergretter und wünschen den Kameraden "viel Kraft".

Bergretter stirbt bei Unfall am Dachstein: Bei Skitourengehern beliebt

Die Skitour auf den Dachstein ist bei Bergfreunden beliebt, auf Outdoor-Portalen wird sie überwiegend mit dem Schwierigkeitsgrad schwer angegeben. Laut Bergsport-Experten von alpin.de sei die Tour skitechnisch keine große Herausfoderung, doch sei der Gletscher spaltenreich und teils unübersichtlich. Der Klettersteig ist mit einem Schwierigkeitsgrad von B angegeben.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.