Tödlicher Unfall auf Autobahn in Österreich nur durch Zufall entdeckt

Zunächst unbemerkt ist ein Ehepaar aus Deutschland auf der Autobahn A8 im Innkreis in Österreich schwer verunglückt.

06.08.2023 | Stand: 12:42 Uhr

Der 77 Jahre alte Fahrer starb an der Unfallstelle, seine Frau später im Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Den Unfall entdeckte eine Autofahrerin, die zufällig in der Nähe selbst einen kleinen Unfall hatte und auf den Seitenstreifen gefahren war. Wie lange das verunglückte türkischstämmige Paar unentdeckt blieb, konnte die Polizei nicht sagen.

Österreich: Tödlicher Unfall auf A - Ehepaar fährt gegen Baum

Die beiden waren bei Ort im Innkreis auf einen gesperrten Parkplatz gefahren und dort gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei berichtete. Die Stelle war von der Straße aus nicht einzusehen. Die andere Fahrerin, die am Samstagnachmittag von einem Wagen mit Anhänger touchiert worden war, stand ganz in der Nähe auf dem Seitenstreifen und telefonierte mit der Polizei, als sie im Rückspiegel die verletzte Frau auf einer Wiese sah.

Die angerückten Rettungskräfte fanden das Unfallauto, stellten den Tod des Fahrers fest und brachten die Frau ins Krankenhaus. Sie starb dort nach Polizeiangaben in der Nacht.

Das könnte Sie auch interessieren:

14-Jähriger fährt Motorrad mit 1,8 Promille - und erlebt Debakel

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.