Tödlicher Unfall auf der Fernpassstraße: Zwei Menschen sterben

Im Bezirk Reutte sind in der Silvesternacht zwei Personen bei einem Unfall auf der Fernpassstraße gestorben. Drei weitere wurden schwer verletzt.

01.01.2023 | Stand: 10:06 Uhr

In Musau (Tirol) nahe Reutte ist es in der Silvesternacht zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie die Tiroler Polizei berichtet, sind bei dem Unfall auf der Fernpassstraße gegen 3.30 Uhr zwei Autos zusammengestoßen.

Dabei erlitten die Fahrerin eines vermutlich in Richtung Reutte fahrenden Autos, eine 24-Jährige, sowie eine Mitfahrerin in diesem Auto, eine 27-Jährige, tödliche Verletzungen. Ein weiterer Mitfahrer in diesem Auto wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Verletzte kommt ins Krankenhaus Kempten

Der Fahrer des zweiten in Richtung Deutschland fahrenden, entgegenkommenden Autos, ein 66-jähriger Deutscher, sowie eine 52-jährige deutsche Beifahrerin erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurden in die Krankenhäuser Reutte und Kempten eingeliefert.

Zur Unfallursache machte die Polizei am Neujahrsmorgen keine Angaben.

Erst vor wenigen Tagen kam es am Fernpass zu einem Unfall, bei dem eine Familie mit dem Auto zehn Meter in die Tiefe stürzte.

