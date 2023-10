Am vergangenen Freitag hat ein Autofahrer ungebremst eine Fußgängerin überfahren. Sie hatte einen Fußgängerüberweg überqueren wollen.

23.10.2023 | Stand: 15:43 Uhr

Zu einem schweren Unfall mit Todesfolge ist es am vergangenen Freitag in Dornbirn gekommen. Wie die Polizei mitteilt hat ein 26-jähriger Autofahrer eine Fußgängerin umgefahren.

Demnach fuhr der junge Mann am 20. Oktober gegen 19.10 Uhr mit seinem Pkw auf der Haselstauderstraße (L3) von Dornbirn in Richtung Schwarzach. Zur gleichen Zeit überquerte eine Fußgängerin auf Höhe der dortigen Volksschule den beleuchteten Schutzweg (Zebrastreifen). Der Autofahrer übersah die Frau und fuhr die 76-Jährige offenbar ungebremst an. Laut Polizei hatte der Mann Alkohol getrunken - ein Test ergab 1.0 Promille.

Autounfall in Dornbirn: Fußgängerin stirbt nach schwerem Unfall

Die Frau wurde dadurch gegen die Windschutzscheibe des Autos und über das Auto geschleudert. Sie kam zehn Meter nach dem Aufprall zum liegen.

Die Frau erlitt durch die Kollision schwerste Verletzungen und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus Feldkirch geliefert. Dort verstarb sie später. Um den Unfallhergang bestmöglich zu rekonstruieren wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Polizei Dornbirn bittet unterdessen etwaige Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich unter der Nummer+43 (0) 59 133 8140 zu melden.

